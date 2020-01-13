Беглов направит миллиарды рублей на развитие социальной инфраструктуры Петербурга

Санкт-Петербург, 13 января. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью «Радио России» пообещал направить миллиарды рублей на развитие социальной инфраструктуры города, уделив особое внимание новым районам, пишут «Невские Новости».

Во время своего выступления в программе «губернаторский эфир», Беглов сказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину за подписанное правительством РФ в конце 2019 года распоряжение. Согласно документу, с Петербурга снимается обязанность финансово поддерживать полигон «Красный бор», который в настоящее время передается в федеральное ведение.

Соответственно, в бюджете города освобождаются миллиарды рублей, которые теперь можно потратить на развитие и строительство социальных объектов, объяснил Александр Беглов. При этом он отметил, что более всего в улучшении нуждаются районы новостроек, таким как Шушары, Парголово, Полюстрово.

Напомним, ранее губернатор заявил, что власти решат проблему дисбаланса между числом жилых и социальных построек в Шушарах. Глава города отметил, что для строительства социальной инфраструктуры в районе нужно не менее пяти лет и финансовые возможности.