Беглов пожелал петербуржцам на старый Новый год исполнения желаний

Санкт-Петербург, 13 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы со старым Новым годом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пожелав петербуржцам, чтобы все их мечты обязательно сбылись.

В ночь на 14 января в России отмечают старый Новый год. Глава города отметил, что этот добрый праздник является неотъемлемой частью наших семейных традиций. В этот вечер, подчеркивает губернатор, самое важное: окружить себя близкими людьми и добрыми друзьями.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю Вас с этим добрым и светлым праздником! Пусть все мечты обязательно сбудутся!» — написал Беглов.

Традиция праздновать старый Новый год родилась в России после революции. Согласно декрету создателя советского государства Владимира Ленина, в начале 1918 года страна перешла с юлианского на григорианский календарь, «потеряв» сразу 13 дней.

Старый Новый год, наступление которого в этом тысячелетии (в том числе в 2020 году) отмечается с 13 на 14 января, это чисто российский праздник, который благодаря русским веселым традициям отмечания полюбился и в других странах. Старый Новый год приходится на святочное время, а вечер 13 января (он называется Щедрый) считается самым подходящим времени для гадания на суженого.

Об истории праздника, приметах и поздравлениях читайте в материале Федерального агентства новостей.