Беглов поручил обеспечить дополнительные соцгарантии блокадникам

Санкт-Петербург, 13 января. Губернатор Северной столицы Александр Беглов распорядился обеспечить дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживавшим или родившимся в Ленинграде во время блокады. Об этом стало известно на заседании регионального правительства в Смольном.

Согласно поручению градоначальника, блокадников будут отправлять на лечение в оздоровительные учреждения города. Также им будет предоставлено право на приобретение именного проездного билета, который позволит совершать поездки на любом виде транспорта по льготной цене, сообщают «Невские новости».

Кроме того, городской бюджет полностью или частично покроет расходы блокадников на поездки в электричках и пригородных автобусах.

«Даже если прожили хотя бы один день в блокадном городе, будут льготы», — заявил Беглов.

Денежные выплаты блокадникам составят три тысячи рублей ежемесячно, а при наличии инвалидности граждане получат надбавку в размере от пяти до десяти тысяч рублей, в зависимости от категории инвалидности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о там, как украсят Санкт-Петербург ко Дню снятия блокады. Основной упор в украшении Северной столицы будет сделан на Невский проспект и дом под номером 14, где установлена мемориальная доска про артобстрел, Пискаревское мемориальное кладбище, а также площадь Победы.