Беглов указал на важность увеличения охвата тестирования петербуржцев на ВИЧ

Санкт-Петербург, 13 января. Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил программу профилактики распространения ВИЧ-инфекции на 2020 год.

Глава города заявил о необходимости усилить профилактику распространения ВИЧ-инфекции в Северной столице. По словам Беглова, важно наладить работу мобильных пунктов, в которых жители города смогут узнать свой ВИЧ-статус. Кроме того, необходимо еще больше внимания уделять больным инфекцией детям, подчеркнул Беглов. Об этом пишут «Невские новости».

Согласно утвержденной на этот год программе, главная задача — снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 53 человек на сто тысяч людей. Комитет по здравоохранению намерен усилить меры по диагностике инфекций и повысить количество инфицированных, стоящих на учете в медицинских учреждениях.