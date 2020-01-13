В Петербурге благоустроят набережные

Санкт-Петербург, 13 января. Международный междисциплинарный художественно-исследовательский проект Waterfront покажет в этом году петербуржцам результаты работы по организации и развитию набережных города, сообщила продюсер проекта, сооснователь Института исследования стрит-арта Альбина Мотор.

Мотор отметила, что в Петербурге, несмотря на большое количество рек и каналов, недостаточно осознают ценность прибрежного пространства. В связи с этим Waterfront решил изучить проблематику использования водного пространства в Северной столице, добавила она.

Архитекторы, градостроители, социологи, художники и неравнодушные петербуржцы разрабатывают современные проекты по оформлению прибрежных территорий с учетом мнений горожан. Среди объектов исследования и проектирования: Галерная гавань, набережная реки Охты, набережная реки Пряжки и пляж на юго-западе города в Ломоносове.

«Сейчас мы получили грант и перешли от выставок к активным действиям. У нас открытый проект, чем больше людей в нем поучаствует – тем лучше. В середине января 2020 мы анонсируем новый этап, на котором к нам можно будет присоединиться», — сказала Мотор в интервью «Город+».

В течение последнего года участники Waterfront опрашивали жителей и разрабатывали свои концепции благоустройства территорий. В данный момент они готовят выставку, на которой представят результаты исследований и работы.