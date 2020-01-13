Власти Петербурга рассказали, как украсят город ко Дню снятия блокады

Санкт-Петербург, 13 января. Петербург украсят ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады 15 января, об этом сообщили в Городском центре рекламы и праздничного оформления.

Основной акцент в украшении города будет сделан на Невский проспект и дом 14, где установлена мемориальная доска про артобстрел, Пискаревское мемориальное кладбище и площадь Победы.

Ко Дню снятия блокады в городе установят более 2 тысяч элементов праздничного оформления, в том числе стилизованные знамена и флаги Победы, российские флаги. Кроме того, праздничные баннеры появятся на центральных набережных города.

В Городском центре рекламы и праздничного оформления рассказали, что при подготовке украшений использовали фотографии Военно-исторического музея артиллерии и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

«В качестве фона полиграфической продукции используется сильный ассоциативный ряд с Дорогой жизни — лед Ладожского озера», — сообщили в центре в комментарии «Петербургскому дневнику».

Также в праздничном украшении будут задействованы 70 сторон рекламных конструкций в метро Петербурга и 700 плакатов в вагонах метро.