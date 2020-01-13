Беглов поздравил журналистов с Днем российской печати

Санкт-Петербург, 13 января. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников российских СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте городской администрации.

Глава города подчеркнул, что именно СМИ играют большую роль в жизни не только отдельного города, но и всей страны. По словам Беглова, пресса является одним из самых важных элементов гражданского общества.

Александр Беглов в своем обращении к сотрудникам издательств и полиграфических предприятий отметил, что Северная столица сделала многое для становления и развития российской печати. В Петербурге «сформировалась своя, ленинградская-петербургская школа журналистики», отметил глава города.

Он заметил, что работников петербургских СМИ отличают активная гражданская позиция, принципиальность, взвешенный подход к анализу информации и уважение к читателю.

«Все мы делаем одно общее дело — работаем на благо нашего любимого города и его жителей», — указал губернатор Петербурга, пожелав журналистам творческих успехов.

Правительство ведет открытую информационную политику и всегда готово к диалогу с представителями СМИ, резюмировал Беглов.