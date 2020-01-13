Санкт-Петербург, 13 января. Синоптики предупредили жителей Петербурга, что в понедельник стоит ожидать дожди в сопровождении сильного ветра. По словам экспертов, с утра в Петербурге ожидается выпадение осадков.

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя и ветра. Через несколько часов дождь прекратится из-за сильного ветра, который унесет облака из региона. Как уточнили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первый день рабочей недели столбики термометров покажут до плюс трех градусов днем и до плюс одного градуса — ночью.

Как подчеркнули эксперты, погода в эти дни продиктована влиянием гребня антициклона. Ранее «Газета.Ru» писала, что в январе в Москве температура скорее всего будет выше нормы на один градус и днем будет колебаться около от минус пяти до минус 10 градусов.

Аномально теплая погода в России объясняется тем, что зона высокого давления, так называемый сибирский максимум, не успела установиться в регионах, заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Зона высокого давления обычно появляется над Сибирью, Красноярском и Якутией. Затем холод распространяется на Урал и Центральную Россию, пояснил синоптик.

Варакин добавил, что в 2020 году антициклон расположился рядом с Монголией, на севере Китая, охватывая часть Бурятии и Забайкалья. Таким образом холодная погода пришла в Канаду и на Аляску, а не в российские регионы.

Поэтому в Канаде до 20 градусов мороза, что характерно для ноября. Метеоролог добавил, что обширная зона холода столкнулась с теплыми воздушными массами над Гольфстримом и проникла в Европу.

Поэтому в Петербурге, Москве, Казани и до Урала такая теплая зима. Среднесуточная температура воздуха на 8-10 градусов выше климатической нормы.