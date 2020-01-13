Пьяный мужчина открыл огонь в петербургском дворе

Санкт-Петербург, 13 января. Пьяный хулиган устроил стрельбу из ружья в петербургском дворе в воскресенье, сообщил источник в правоохранительных органах Северной столицы.

Отмечается, что звонок поступил от мужчины по номеру 112. Он рассказал о том, во дворе дома по проспекту Большевиков мужчина стреляет из ружья. Прибывшие на место полицейские задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения, неработающего мужчину. Выяснилось, что он открыл огонь из своего охотничьего ружья. Злоумышленник выстрелил несколько раз в воздух.

В ходе инцидента никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.