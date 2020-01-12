Восьмикласник зарезавший отчима подвергался нападкам со стороны родителя

Санкт-Петербург, 12 января. Мать восьмиклассника, зарезавшего ножом своего отчима, поделилась подробностями случившегося. Правоохранители задержали 16-летнего подростка в Санкт-Петербурге.

По ее словам, подросток нанес удар кухонным ножом в шею мужчины. В момент трагедии она находилась в комнате и прибежала на донесшиеся крики, передает «Пятый канал».

Она добавила, что ее сын часто конфликтовал с отчимом. Мужчина постоянно был недоволен образом жизни юноши. Кроме того, выяснять отношения с пасынком, мужчина начинал только, когда напивался. Начиная с мая 2017 года потерпевший выпивал систематически.

«Трезвый, когда супруг был, ничего не говорил, все нормально у них было», — рассказала мать подростка.

Она отметила, что мужчина применял силу по отношению к ней и сыну. Несколько лет назад отчим сломал подростку палец.

Напомним, что сотрудники полиции полагают, что совершить преступление мог 16-летний пасынок погибшего. По предварительной версии, юноша находился в нетрезвом состоянии, напал на своего отчима и нанес ему удар ножом. Прибывшие на место происшествия медики помочь не смогли, мужчина скончался от ранения, несовместимого с жизнью.

Ранее сообщалось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21-летний молодой человек пытался успокоить плачущего сына и убил его в Нижнетавдинском районе Тюменской области, передает «Газета Кемерова».