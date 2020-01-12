Беглов отметил высокий профессионализм сотрудников прокуратуры Петербурга

Санкт-Петербург, 11 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников городской прокураты и отметил их компетентность, принципиальность и верность долгу. Сотрудники прокуратуры отмечают свой профессионалы праздник. Текст поздравления опубликован на его странице во «ВКонтакте».

Александр Беглов подчеркнул, что дата чествования выбрана не случайно и напрямую связана с событиями из истории Петербурга. 12 января 1722 года именным указом императора Петра Великого впервые был учрежден пост генерал-прокурора.

Он отметил, что работники прокуратуры Петербурга — надежный партнер городских властей. Они принимают активное участие в решении важнейших социальных и экономических задач и охране правопорядка, передают «Невские новости».

Беглов сказал, что людей в форме отличает высокая компетентность и принципиальность. Их преданность делу заслуживает уважения и похвалы. Он поблагодарил работников прокуратуры за доблестный труд и пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении своему городу и стране.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем, передает «Ридус».