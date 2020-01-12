Восьмиклассник напился и зарезал отчима в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 января. Восьмиклассника из Санкт-Петербурга подозревают в убийстве своего отчима. Мужчина получил ножевое ранение в подъезде одного из домов на Васильевском острове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции полагают, что совершить преступление мог 16-летний пасынок погибшего. По предварительной версии, юноша находился в нетрезвом состоянии, напал на своего отчима и нанес ему удар ножом в шею. Прибывшие на место происшествия медики помочь не смогли, мужчина скончался от ранения несовместимого с жизнью. Подростка задержали правоохранители.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ за убийство.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток напал на свою учительницу с молотком и ножом, подкараулив ее на улице. Поступил он так из-за того, что педагог обещала не допустить его до ОГЭ из-за невыученного стихотворения. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой, передает «Царьград».