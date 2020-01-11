МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и метели 12 января

Санкт-Петербург, 11 января. Облачная ветреная погода ожидается в Петербурге в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

12 января в Северной столице на дорогах образуется гололед. Во многих районах пройдет мокрый снег.

На юго-западе города ветер усилится до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла, атмосферное давление будет пониженным.

Неблагоприятная погода также ожидается в первый день рабочей недели. Ветер ослабнет до 15 метров в секунду, пишут «Невские новости».