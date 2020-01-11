Реконструкция гимназии в Пушкине завершится к 1 сентября

Санкт-Петербург, 11 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как идут работы по реконструкции гимназии № 406 в Пушкине. Учебные здания находятся на Леонтьевской и Церковной улицах.

Градоначальник отметил, что правительству пришлось разорвать контракт с подрядчиком. Новый договор заключили осенью 2019 года. По его словам, основной задачей является завершение работы в установленные сроки. Объект должен быть сдан к началу нового учебного года, передают «Невские новости».

«Каждую неделю председатель комитета по строительству и глава района проводят здесь оперативки для того, чтобы дети смогли прийти сюда в начале учебного года», — заявил Беглов.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Беглов проверил ход строительства нового филиала дошкольного учреждения в Шушарах. По словам подрядчика, рабочие завершают чистовые отделочные работы. Компания занимается вопросами оформления бумаг для передачи объекта в собственность города. В конце февраля в детский сад перевезут необходимое оборудование, хранящееся в основном здании