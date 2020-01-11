Беглов заявил об открытии отделения для подростков в новой женской консультации в Пушкине

Санкт-Петербург, 11 января. В здании петербургской женской консультации № 44 откроют отделение для несовершеннолетних. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что женская консультация будет работать с учетом «бережливых технологий». Такой подход внедряется во всех городских учреждениях здравоохранения. Пациенты смогут пользоваться единой картой петербуржца, если забыли медицинский полис, передают «Невские новости».

«И здесь будет консультация для подростков. Сделаем такой комплекс совместный. Пушкинский — единственный район, где нет такой консультации для подростков», — сказал Беглов.

В учреждении идут работы по перепланировке, капитальному ремонту помещений и технических сетей. Проведен ремонт наружного энергоснабжения и монтаж электроподъемника для маломобильных граждан.

Второй этап работ будет заключаться в ремонте фасадов и возведении прифундаментного дренажа.

В 2020 году из бюджета выделят 75 млн рублей для приобретения необходимого медицинского оборудования.

Новый корпус будет оборудован хирургическим блоком и дневным стационаром.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Беглов от имени городских властей обещал решить проблему дисбаланса между числом жилых и социальных построек в Шушарах. Глава города отметил, что для строительства социальной инфраструктуры в районе нужно не менее пяти лет и финансовые возможности.