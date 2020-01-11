Беглов встретился с будущими футболистами из спортшколы в Павловске

Санкт-Петербург, 11 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с воспитанниками футбольной спортивной школы в Павловске. Спортсмены занимаются на базе отделения футбола Школы олимпийского резерва и Центра физической культуры спорта и здоровья «Царское Село».

Градоначальник рассказал детям, за какой футбольный клуб болеет, и попросил юных спортсменов почаще приглашать его на свои матчи. Беглов подарил школе футбольные мячи, а дети преподнесли губернатору в ответ именную форму под номером «один».

Кроме того, Александр Беглов заявил, что ребята в будущем должны стать перспективными кандидатами на участие в российской футбольной сборной, передают «Невские новости».

Он также напомнил, что стадион в Павловске будет тренировочной базой для команд-участниц чемпионата Европы по футболу, а в 2018 году подготовку к матчам на этой площадке проводила сборная Коста-Рики.

Напомним, что школа открылась 1 июня 2019 года. Ее воспитанниками стали 249 спортсменов от 6 до 18 лет. В 2020 году количество юных футболистов увеличится до 324 человек.

Ранее ФАН сообщал, что по распоряжению Александра Беглова, лучшим спортсменам вручат премии правительства города «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях». Премию присудили 727 спортсменам и тренерам. На выплату заслуженных премий направили 12 миллионов рублей.