Беглов пообещал решить проблему нехватки соцобъектов в Шушарах

Санкт-Петербург, 11 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти решат проблему дисбаланса между числом жилых и социальных построек в Шушарах.

Глава города отметил, что для строительства социальной инфраструктуры в районе нужно не менее пяти лет и финансовые возможности.

«Чтобы полностью решить этот вопрос, нам для начала предстоит еще заработать более 600 млрд рублей», — заявил Беглов, его слова цитируют «Невские новости».

Градоначальник подчеркнул, что отвечает за свою работу. При этом он не собирается оставлять проблемы прежнего руководства города нерешенными.

В Петербурге социальная инфраструктура должна появляться одновременно с жилыми комплексами, отметил Беглов. Некоторые районы остро нуждаются в детских садах, поликлиниках, школах, пунктах полиции.

Аптеки, магазины, спортзалы и другие объекты должны быть в шаговой доступности. Это является частью программы о создании комфортной городской среды.