Власти Петербурга выделят 360 млн рублей на реконструкцию Дома молодежи

Санкт-Петербург, 11 января. Дом молодежи «Форпост» на Сампсониевском проспекте приведут в порядок в 2020 году, сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Здание являтся памятником архитектуры, оно было построено в 1908 году по проекту Николая Егорова. В профильном комитете отметили, что планируется отреставрировать фасады с декоративными элементами, исторические лестницы и деревянные окна.

Специалисты также усилят фундамент здания, заменят перекрытия, кровлю и инженерные коммуникации. Дом молодежи хотят сделать доступным для маломобильных граждан. Стоимость проекта составит 360, 5 млн рублей.

Дом молодежи снова заработает в конце 2021 года, пишет издание «Петербургский дневник».

Напомним, что в конце декабря 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства утвердил программу восстановления домов-памятников архитектуры регионального значения.

Программа рассчитана на 10 лет, на полную реализацию проекта понадобится 17 млрд рублей.