Беглов проинспектировал ход строительства нового детсада в Шушарах

Санкт-Петербург, 11 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ход строительства нового филиала дошкольного учреждения в Шушарах. Открытие запланировано на 8 марта.

Детский сад № 37 будет расположен в жилом доме на Школьной улице. Учреждение будет на рассчитано на 105 мест.

По словам подрядчика, рабочие завершают чистовые отделочные работы. Компания занимается вопросами оформления бумаг для передачи объекта в собственность города. В коне февраля в детский сад перевезут необходимое оборудование, хранящееся в основном здании, передают «Невские новости».

Отмечается, что город планирует выкупить дополнительное помещение на 75 мест в этом же доме.

Общая площадь нового детского сада — 2 463 кв.м. В настоящее время идут работы по благоустройству, устройству фасадов и отделке.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Беглов поздравил детей и их родителей с открытием нового детсада в Пушкинском районе города. Новое дошкольное учреждение соответствует всем современным требованиям и имеет все необходимое для комфортного пребывания детей. Кроме того, в детском саду будет функционировать бассейн.