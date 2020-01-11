Беглов открыл новый детский сад в Пушкинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил торжественное открытие нового детсада в Пушкинском районе города. Рабочие закончили строительство объекта, который примет первых воспитанников 13 января.

Новое дошкольное учреждение соответствует всем современным требованиям и имеет все необходимое для комфортного пребывания детей. Кроме того, в детском саду будет функционировать бассейн.

Александр Беглов поздравил детей и их родителей с открытием долгожданного объекта. Он отметил, что отдельной похвалы заслуживают строители, которые завершили работы в максимально короткие сроки, передают «Невские новости».

«В феврале-марте месяце этот детский сад заполнится детишками. Есть какие-то маленькие недоделки, недочеты, они выявятся в процессе и исправятся», — заявил Александр Беглов.

Планировалось, что объект сдадут в сентябре 2017 года, но дату постепенно переносили. В конечном итоге постройку ввели в эксплуатацию 11 декабря 2019 года. Площадь четырехэтажного здания — 5 664 квадратных метра. Детсад рассчитан на 218 малышей.

Воспитанников распределят по 13 группам. Особенностью учреждения станут две специальные группы для малышей с нарушениями речи.

Ранее ФАН сообщал, что по словам Беглова, для жителей крупнейшего городского микрорайона «Северная долина» в скором времени заработают детский сад на 220 мест и школа на 825 мест, а также появятся Дом культуры «Парголовский» и Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.