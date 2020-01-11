Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 января. Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Большевиков. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как белый седан на большой скорости таранит людей, пересекающих проезжую часть на пешеходном переходе. От сильного удара людей высоко подбросило в воздух и отбросило в сторону на несколько метров. Под колесами легковушки оказались 59-летняя женщина и 27-летний мужчина.

Федеральное агентство новостей публикует видео ДТП с камер видеонаблюдения.

Пострадавших пешеходов доставили в Александровскую больницу.

Ранее ФАН сообщал, что два подростка погибли в результате аварии на нерегулируемом пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Водитель иномарки сбил молодых людей на проспекте Мориса Тореза.