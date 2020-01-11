Расчеты С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Ленобласти в феврале

Санкт-Петербург, 11 января. Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце 2019 года новейшую ЗРК С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство в середине февраля, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«Заступление новой системы С-400 «Триумф» на боевое дежурство спланировано на середину февраля», — отметили в округе.

В настоящее время боевые расчеты проводят подготовку к заступлению на дежурство, техническое обслуживание зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления. Также проверяется работоспособность узлов и агрегатов системы С-400.

Указывается, что военнослужащие округа прошли переобучение в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине.

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ в этом году получат более 100 новых и модернизированных летательных аппаратов, а также зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь».