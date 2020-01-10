Квест по мотивам «Вторжения» появился в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Квест по мотивам фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Петербурге. Участникам предлагают перенестись в 2224 год и управлять космическим кораблем.

Ведущий поясняет, что на борту корабля находится биологически опасное оружие. Бортовой компьютер по каким-то причинам включает режим самоликвидации.

«У вас есть ровно 60 минут на то, чтобы понять, что произошло, как это предотвратить и есть ли еще кто-нибудь на корабле», — рассказал собеседник, его слова передает «Пятый канал».

Участникам квеста обещают опасности на каждом шагу. Чтобы выжить и решить проблему, они должны проявить смекалку и решительность.

Напомним, что в начале января в России в прокат вышел блокбастер «Вторжение», который является продолжением ленты 2017 года «Притяжение».

Главные роли в новой картине сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и другие известные артисты.

Ранее в прокат вышел фильм Клима Шипенко «Текст», главную роль в котором предлагали сыграть Ирине Старшенбаум. Однако актриса отказалась от этой работы из-за Александра Петрова.