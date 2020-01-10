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Переработанные елки отправят в центр помощи диким животным в Петербурге

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Переработанные елки отправят в центр помощи диким животным в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 января. Процесс утилизации елок начался в Петербурге, корреспондент Федерального агентства новостей понаблюдал за работой.

Ели и сосны после Нового года собирают на контейнерных площадках до 15 января. В разных районах Петербурга работают бригады мобильных дробильных комплексов.

Они заготавливают щепу, которая отвозится в Центр помощи диким животным «Велес». По словам специалистов, это будет лучшая подстилка для зверей, которые живут в открытых вольерах.

Переработанные елки отправят в центр помощи диким животным в Петербурге

В общей сложности планируется переработать более 1,5 тысячи елей.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк принимает ели и сосны от горожан. Хвойные деревья пойдут на корм животным.

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