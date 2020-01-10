Труп пенсионерки нашли в квартире в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 января. Труп пенсионерки со следами насильственной смерти нашли в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Тело погибшей обнаружили в ванной комнате вечером 9 января в квартире дома по улице Юрия Гагарина в Волхове. Женщина проживала одна в двухкомнатной квартире.

Криминалисты зафиксировали ранение на теле жертвы в районе горла. Правоохранители ведут расследование и выясняют обстоятельства гибели 65-летней женщины.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти были задержан неоднократно судимый мужчина за секс подростком.