Житель Ленобласти дважды изнасиловал женщину-инвалида и скрылся

Санкт-Петербург, 10 января. Мужчина дважды изнасиловал женщину-инвалида в Ленобласти и скрылся, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию поступило заявление от женщины-инвалида 3 группы. По словам пострадавшей 1986 года рождения, вечером 8 января на нее напал неизвестный и пригрозил ножом.

Он дважды совершил действия сексуального характера, а затем скрылся. Правоохранители выяснили личность преступника, им оказался неработающий мужчина 1977 года рождения.

Полиция разыскивает подозреваемого и проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который подозревается в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.