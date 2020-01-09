Число ДТП во время праздников снизилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти за прошедшие новогодние праздники зафиксировало 1700 ДТП, которые произошли на территории Северной столицы. Такие данные в четверг озвучила начальник пятого отдела регионального УГИБДД Татьяна Суслова.

Это на 500 аварий меньше, чем произошло за аналогичный период прошлого года. В результате ДТП погибло 12 человек, 130 пострадали. Почти 100 водителей садились за руль в нетрезвом состоянии.

Кроме того, с 31 декабря по 7 января в Петербурге произошло 225 пожаров, которые унесли жизни 6 человек. Еще 150 петербуржцев пожарным удалось спасти от огня. Не менее 15 человек, в том числе 5 детей, пострадали от неправильного использования пиротехники, сообщил в четверг начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. Более 1,5 тыс. объектов массового гуляния людей были взяты под наблюдение спасателями. Ни на одном из них ЧП не произошло.

Ранее сообщалось, что в России с 1 октября изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Так, из практической части вычеркнут этап «площадка». Помимо этого, в ГИБДД приняли решение отказаться от балльной системы оценки.

Будущие водители будут показывать свои навыки на закрытых территориях или на дорогах со слабой интенсивностью движения. Однако при этом им нужно будет продемонстрировать умение параллельной парковки, заезда в бокс и разворота в ограниченном пространстве.