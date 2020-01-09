Пункты приема елок открылись в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елки, палки и щепа» в очередной раз стартовала в Петербурге. Горожане могут сдать новогодние деревья в специальные пункты приема.

Пункты приема хвойных деревьев открылись в Калининском и Красносельском районах, а также в ТСЖ в других районах Северной столицы, об этом рассказал координатор общественной организации «Мусора больше нет» Дмитрий Костенко.

По его словам, новогодние елки дробят в щепу и превращают в удобрение и наполнитель для вольеров с животными. Часть полученного материала отвезут в карантинный центр для лечения и реабилитации диких животных «Велес», а также в приюты для кошек и собак, сообщает интернет-телевидение «Город+».

В прошлом году в рамках акции было собрано и переработано более 10 тысяч деревьев. Костенко добавил, что использование новогодних деревьев никак не влияет на экологию города. Для продажи срубают специально посаженные на просеке ели, которые в любом случае пришлось бы утилизировать, чтобы они не повредили линию электропередачи.