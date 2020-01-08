Беглов поделился результатами работы за праздничную неделю

Санкт-Петербург, 8 января. За 10 лет в Санкт-Петербурге отреставрируют и восстановят утраченные архитектурные элементы на фасадах 255 исторических зданий. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Беглов отметил, что Санкт-Петербург — город с самым большим количеством жилых домов-памятников. В Северной столице их в 6 раз больше, чем в Москве.

Он также рассказал, что правительство работает над вопросом ввода в эксплуатацию новых школ, детских садов и медицинских учреждений в Шушарах. Он отметил, что там проживает много молодых семей с детьми и для них уже работает встроенный детский сад на 105 мест в UP-квартале «Московский».

По его словам, для жителей крупнейшего городского микрорайона «Северная Долина» в скором времени заработают детский сад на 220 мест и школа на 825 мест, а также появятся Дом культуры «Парголовский» и Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Кроме того, Беглов обсудил вопрос улучшения транспортной доступности с жителями квартала «Полюстрово 25-26» в Калининском районе.

«По моему распоряжению за счет частного инвестора было завершено строительство участка Богословской улицы, теперь по нему можно проехать к детским садам и школам. Прошлым летом была отремонтирована Бестужевская улица», — рассказал он.

Отмечается, что все службы Санкт-Петербурга в период новогодних праздников продемонстрировали слаженную работу.