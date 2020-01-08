Два подростка погибли в результате ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 января. Два подростка погибли в результате аварии на нерегулируемом пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Водитель иномарки сбил молодых людей на проспекте Мориса Тореза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел 7 января. 37-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на 15-летнего юношу и 16-летнюю девушку. От полученных повреждений юноша скончался на месте, а девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасти ее жизнь медикам не удалось, передают «Невские новости».

Водитель иномарки задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что грузовик въехал в толпу людей в Люберцах в ТЦ «МЕГА Белая Дача». В результате аварии погибла пятилетняя девочка и пострадал полуторагодовалый ребенок, передает Царьград.