Необычное природное явление украсило водную гладь Ладожского озера

Санкт-Петербург, 8 января. Необычные ледяные «блюдца» покрыли гладь Ладожского озера в рождественскую ночь. Снимками удивительного природного явления поделился кандидат биологических наук и блогер Павел Глазков.

Он рассказал, что стал свидетелем необычной скульптурной экспозиции на водной глади озера, когда пытался снять нерест налима. Запечатлеть событие не удалось из-за теплой погоды, однако прогуливаясь вдоль берега, удалось полюбоваться ледяными кругами.

Блогер опубликовал фотографии в своем паблике во «ВКонтакте». Пользователи Сети восхитились красотой «блюдец», а некоторые даже нарекли их рождественским чудом.

Ранее сообщалось, что жители Самарской области любуются крайне необычным явлением. С приходом первых морозов поверхность Волги окуталась туманом, а из реки начали выходить клубы пара, передает Пятый канал.