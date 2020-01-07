Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри Поттера

Санкт-Петербург, 7 января. Футболист петербургского ФК «Зенит» и капитан сборной России Артем Дзюба поделился с поклонниками фото с рождественской вечеринки.

Спортсмен встретил праздник в кругу близких, нарядившись в костюм волшебника из фентезийной саги о Гарри Поттере. Он опубликовал снимок в Instagram.

«С Рождеством всех», – подписал фото Дзюба.

На фото форвард стоит в окружении людей в черных мантиях и шляпах волшебника. Сам Дзюба фооружился волшебной палочкой.

«Количество тематических вечеринок зашкаливает, что же дальше — «Команда мстители»? Будет ли там Танос?» — поинтересовался один из пользователей. «Огонь! Даешь пати в стиле «Ведьмака»? — спросила другая подписчица. «Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня пригласить», — заявил еще один пользователь.

Напомним, что ранее появился рейтинг самых успешных спортсменов России в 2019 году. Артем Дзюба оказался на четвертой строчке. Его также признали лучшим футболистом года.