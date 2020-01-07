Ушедшая в новогодний запой петербурженка не заметила пропажу малолетней дочери

Санкт-Петербург, 7 января. Няня пропала вместе с четырехлетней девочкой в Петербурге, пока мать и ее сожитель распивали спиртные напитки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

6 января в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома на улице Кустодиева пропал ребенок. По словам матери, ее знакомая 1981 года рождения присматривала за девочкой.

3 января няня ушла из квартиры вместе с ребенком и перестала отвечать на телефонные звонки. Мать ребенка в течение нескольких дней распивала алкоголь в компании мужчины и не обратила внимание на отсутствие дочери.

Позднее правоохранители нашли няню и девочку, а ее мать и сожителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Москве в новогоднюю ночь неизвестная похитила семилетнего ребенка. Вскоре девочку нашли одну в метро.