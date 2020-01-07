Фестиваль «Рождественская звезда» откроется в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 января. Фестиваль лазерных, световых и огненных шоу «Рождественская звезда» открывается в Петербурге.

Как сообщила режиссер фестиваля Екатерина Стрельцова, сцены установят на Васильевском острове, еще одна площадка появится у Петропавловсклй крепости. Лучшие мультимедийные шоу покажут пиротехники из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США.

Ежегодный фестиваль проходит 7 и 8 января с 19.00 до 21.00. Каждый вечер зрителям покажут пиротехническое шоу над Невой.

«Рождественская звезда» является одним из важных событий в Петербурге в период новогодних праздников. Фестиваль привлекает множество туристов из других стран мира.

7 января в России празднуют Рождество Христово. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником и пожелал им здоровья и благополучия в семье.