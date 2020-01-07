Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Фестиваль «Рождественская звезда» откроется в Петербурге

437
0 Оставить комментарий

Фестиваль «Рождественская звезда» откроется в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 января. Фестиваль лазерных, световых и огненных шоу «Рождественская звезда» открывается в Петербурге. 

Как сообщила режиссер фестиваля Екатерина Стрельцова, сцены установят на Васильевском острове, еще одна площадка появится у Петропавловсклй крепости. Лучшие мультимедийные шоу покажут пиротехники из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США. 

Ежегодный фестиваль проходит 7 и 8 января с 19.00 до 21.00. Каждый вечер зрителям покажут пиротехническое шоу над Невой.

«Рождественская звезда» является одним из важных событий в Петербурге в период новогодних праздников. Фестиваль привлекает множество туристов из других стран мира.

7 января в России празднуют Рождество Христово. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником и пожелал им здоровья и благополучия в семье.

Новости партнеров

Новости партнеров