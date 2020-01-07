Циклон принесет в Петербург мокрый снег с дождем

Санкт-Петербург, 7 января. Петербург окажется под влиянием теплого сектора циклона, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

7 января погода будет пасмурной, небо затянут тучи. В Петербурге пройдет дождь, который в некоторых районах перейдет в мокрый снег.

Воздух прогреется до 5 градусов тепла, в Ленинградской области столбики термометров упадут до околонулевой отметки.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду, атмосферное давление повысится.

В этом году зима во многих регионах России аномально теплая, среднесуточная температура воздуха намного выше климатической нормы.