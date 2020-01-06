Беглов в Смольном вручил подарки участникам акции «Дерево желаний»

Санкт-Петербург, 6 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в ежегодной благотворительной акции «Дерево желаний», которая состоялась в Смольном.

Глава города вручил подарки детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«Дед Мороз попросил меня, чтобы все желания детишек были исполнены», — сказал Беглов, его слова цитируют «Невские новости».

Губернатор попросил родителей сводить ребят на Манежную площадь, на которой организовали рождественскую ярмарку. Именно там стоит елка, на которой дети оставляли записочки с новогодними желаниями.

Также Беглов побывал на интерактивном новогоднем представлении в Калининском районе. Он подарил детям сладкие подарки.

6 января в России отмечают Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже поздравил россиян с большим религиозным праздником. Он пожелал, чтобы каждый обрел истинную веру.