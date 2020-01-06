Беглов поздравил с Рождеством жителей Калининского района

Санкт-Петербург, 6 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил народные гуляния в Калининском районе города.

Глава города принял участие в новогоднем представлении «Сто секретов Деда Мороза». Он поздравил горожан с Новым годом и Рождеством, а детям подарил сладости.

«Вы довольны елкой? Я вас поздравляю с новосельем, у вас хороший квартал. Здесь еще нужно много потрудиться, много чего сделать, но мы обещаем, что вам здесь будет хорошо», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Губернатор посоветовал ребятам хранить письма для Деда Мороза в морозильнике. Он пошутил, что таким образом они сохранятся до нового года.

Напомним, что 6 января во всех городах России начались рождественские гуляния. В ночь на 7 ноября в храмах проведут праздничные богослужения.

Ранее сообшалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым.