Прощание с хирургом Павленко проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 января. Прощание с петербургским онкологом Андреем Павленко проходит в Спасо-Преображенском соборе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проводить известного врача в последний путь пришли не менее пятисот человек — среди них коллеги, друзья, пациенты. Андрей Павленко скончался 5 января после продолжительной борьбы с раком желудка.

Накануне в Сети появилось последнее видео с участием онколога, которое он сделал незадолго до смерти. Павленко похоронят на Киновеевском кладбище.

Петербургский онколог помог многим преодолеть страх и пойти на диагностику рака. Он в течение последнего года продолжал принимать пациентов и вел блог, в котором рассказывал о том, как бороться с болезнью.

В одном из своих последних обращений Павленко сказал, что побороть рак можно, но ему просто не повезло. Он призвал всех онкобольных не сдаваться.