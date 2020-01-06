Синоптик «Фобоса» назвал самую холодную ночь в Петербурге с начала зимы

Санкт-Петербург, 6 января. Минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы, написал в Facebook специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на 6 января температура воздуха составила 5,9 градуса мороза. До этого самой холодной ночью была ночь на 11 декабря, тогда столбики термометров опустились до 5,2 градуса мороза.

По словам Михаила Леуса, днем на погоду в Северной столице будет влиять теплый атмосферный фронт. Он принесет мокрый снег и ветер со скоростью до 16 метров в секунду.

В последующие дни по утрам петербуржцев ждет оттепель. Термометры покажут околонулевые отметки.