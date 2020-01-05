Водитель ВАЗ столкнулся с внедорожником на повороте в Ломоносове

Санкт-Петербург, 5 января. Внедорожник протаранил бок автомобиля ВАЗ на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове. Водитель отечественной легковушки допустил ошибку при повороте, после чего получил удар в правый бок от другого автомобиля. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобилист на ВАЗ должен был убедиться в безопасности маневра, но пренебрег этим и дал газу на повороте, после чего в него врезался внедорожник. В результате столкновения отечественный автомобиль отбросило к дорожному ограждению, передают «Невские Новости».

О пострадавших не сообщается. Движение автотранспорта на участке ДТП затруднено.

Ранее в распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места дорожной аварии, произошедшей в субботу на Варшавском шоссе на юге Москвы. В ДТП скончался прохожий.