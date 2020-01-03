Мероприятия по укреплению единства народов России пройдут в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 января. Санкт-Петербург в этом году получит средства из федерального бюджета, которые направят на проведение фестивалей по укреплению единства народов России. Соответствующее постановление правительства подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

В частности, в городе на Неве пройдут бал национальностей, чувашский праздник «Акатуй», фестиваль казачьей культуры «Атаманский клинок» и многое другое.

Состоятся также мероприятия, направленные на помощь детям-инофонам в социокультурной адаптации, пишут «Невские новости».

«Сумма средств федерального бюджета, выделяемая на реализацию указанных мероприятий, составит 5,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Петербурга.

Ранее градоначальник подписал постановление правительства, согласно которому город получит субсидии на реализацию программы «Цифровая экономика РФ». В 2020 году Петербургу из федерального бюджета будет выделено 12,5 миллиона рублей.