Горящий мужчина упал на прохожую в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 января. Жительница Петербурга Вера Волгина, пострадавшая при падении на нее горящего мужчины, рассказала подробности инцидента.

Как сообщает РЕН ТВ, на Боровской улице в Петербурге охваченный пламенем мужчина упал на женщину, проходившую в этом месте. Упавший скончался от полученных повреждений, женщину с травмами доставили в больницу.

Как рассказала пострадавшая, в момент инцидента она несла с собой кота и больше переживала за него, чем за себя.

«Шли по улице. Вдруг резкий удар по голове, и я упала, все. Даже испугаться не успела, больше переживала за кота, потому что кота несла в руках. Встала, а тут скорая недалеко была, мы туда пошли. Остальное только родственники могут рассказать, которые все видели», — поделилась впечатлениями Волгина.

Она отметила, что чувствует себя удовлетворительно, поскольку ушибла лишь ногу.

«Ангел-хранитель был со мной, я жива-здорова, относительно здорова», — добавила женщина.

Мать пострадавшей сообщила, что упавший на ее дочь мужчина «летел, как огненный шар».

«Упал по касательной. Воротник обгорел, волосы», — рассказала она.

На мести гибели человека работают сотрудники правоохранительных органов, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным «Газеты.ру», погибший мужчина упал с крыши трехэтажного здания, в котором проводятся ремонтные работы.