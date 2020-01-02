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Горящий мужчина упал с крыши на пешехода в Петербурге

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Горящий мужчина упал с крыши на пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 января. Горящий человек упал с крыши дома на прохожую, которая шла по Боровой улице, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел вечером 2 января. Охваченный огнем человек упал с третьего этажа прямо на голову женщине.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали. Личность мужчины пока не установлена. Он скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двое мужчин-парашютистов прыгнули с 24 этажа. Оба экстремала благополучно приземлились, правоохранители ведут доследственную проверку инцидента.

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