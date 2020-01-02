МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре 3 января

Санкт-Петербург, 2 января. Штормовой ветер ожидается в пятницу в Петербурге, его скорость составит 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным «Северо-Западное УГМС», ветер подует с запада и юго-запада со скоростью 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 4 градусов тепла, осадков не ожидается.

Спасатели порекомендовали горожанам быть осторожными. Водителям не стоит оставлять автомобили под деревьями и рядом с рекламными конструкциями.

В субботу температура воздуха понизится до 2 градусов тепла, пойдет снег.

Ранее сообщалось, что погода 2 января в Петербурге может побить температурный рекорд.