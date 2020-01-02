Беглов одобрил субсидии в размере 12,5 млн рублей на «Цифровую экономику»

Санкт-Петербург, 2 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, согласно которому город получит субсидии на реализацию программы «Цифровая экономика РФ».

Документ является соглашением между правительством Петербурга и министерством цифрового развития и связи России. В 2020 году Петербургу из федерального бюджета будет выделено 12,5 лн рублей.

Эти средства направят на проект «Цифровое государственное управление» для повышения качества предоставления государственных услуг и взаимодействия между органами власти и жителями, пишут «Невские новости».

В конце декабря власти Петербурга объявили тендер на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Стоимость проекта составила 8,2 млрд рублей.

На заседании правительства также было одобрено строительство краеведческого музея «Морская Стрельна» и утвержден план реконструкции домов, которые имеют статус объекта культурного наследия.