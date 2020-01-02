Погода 2 января может побить температурный рекорд в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 января. Обширный циклонический вихрь повлиял на погоду в Петербурге, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода в Северной столице стоит сырая и ветреная. Синоптик не исключил, что в некоторых районах города пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха выше климатической нормы. Столбики термометров в Петербурге поднялись до 5 градусов тепла, в Ленинградской области воздух прогрелся до 2-3 градусов тепла.

Ветер дует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду. 2 января может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, считает Леус.

В прошлом году в этот день термометры показали 4,8 градуса тепла, добавил синоптик.