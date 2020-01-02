Петербуржец зарезал сына за новогодним столом

Санкт-Петербург, 2 января. Полиция задержала 69-летнего петербуржца, который подозревается в убийстве сына в новогоднюю ночь.

Инцидент произошел в доме на улице Композиторов ранним утром 1 января. Подозреваемый сам сообщил в полицию о ссоре с сыном, которая закончилась убийством.

По данным источника, в новогоднюю ночь мужчины распивали алкогольные напитки. На месте преступления нашли четыре ножа, возбуждено уголовное дело.

Несдержанному пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Невские новости».

В конце ноября в Петербурге произошло еще одно убийство после ссоры во время застолья. Приятель женщины зарезал ее сожителя.