Санкт-Петербург, 2 января. Два миллиона человек встретили Новый год в центре Петербурга, сообщили в городском комитете по культуре.

Основные праздничные мероприятия развернулись на Дворцовой площади, много было гуляющих на Невском проспекте. В этом году число участников уличных мероприятий побило рекорд.

2019 год на улицах Петербурга встречали 1,5 млн человек. Напомним, что народные гуляния начались 31 декабря в 22.00 и продолжались до утра, пишет «Петербургский дневник».

На Дворцовой площади состоялось театрализованное представление по мотивам сказок Павла Бажова. В 03.00 жители и гости города увидели праздничный салют.

В ночь на 1 января за общественным порядком следили более 1,4 тыс. правоохранителей. Они создали условия для безопасного и комфортного празднования Нового года.