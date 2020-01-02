Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Санкт-Петербург, 2 января. Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, который борется с раком желудка, написал прощальное письмо в Facebook,

Врач признал, что шансов на выздоровление у него больше нет. Павленко напутствовал тех, кто страдает от онкологического заболевания.

«Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки!» — написал он.

Андрей Павленко, занимающий пост замдиректора по медицинской части клиники имени Н. И. Пирогова, до последнего принимал пациентов. Он сказал, что шансы на излечение есть у каждого, просто ему не повезло.

Онколог попросил помочь семье, когда его не станет. Павленко отметил, что всегда был надежной опорой и защитой для родных и близких. Он уверен, что друзья поддержат его супругу Анну, но любая помощь лишней не будет.

После того, как Павленко поставили диагноз, он завел блог и откровенно рассказывал о болезни, делился советами. Он также организовал благотворительный проект CancerFund по улучшению качества помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Ранее эксперты назвали незаметные симптомы рака, среди них головная боль, заложенный нос, пятна на коже. Медики напоминают, что при малейшем подозрении на рак стоит обратиться к специалистам.