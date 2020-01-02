МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра

Санкт-Петербург, 2 января. Экстренные службы предупредили петербуржцев и гостей города об ожидаемом усилении ветра. По информации синоптиков, в четверг в Северной столице порывы будут достигать 18 м/с.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу посоветовали населению при сильном ветре не оставлять вещи во дворе и на балконе, а также обязательно закрывать окна. Автомобиль необходимо поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Находясь на улице, жителям стоит обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, в конце минувшего месяца город оказался во власти шторма. Порывистый ветер поломал рекламные стенды и строительные леса, повалил десятки деревьев и повредил кровли в Санкт-Петербурге. Как сообщала «Газета.ru», из-за непогоды в Финском заливе была перекрыта дамба.